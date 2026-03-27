Super League: Τη Δευτέρα βγαίνει το πρόγραμμα για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ

Η κανονική διάρκεια της Super League ολοκληρώθηκε και πλέον όλα είναι έτοιμα για τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ της διοργάνωσης, με το πλήρες πρόγραμμα να ανακοινώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.

Η Super League ανακοίνωσε νέα συνεδρίαση του δ.σ. της, με ένα από τα βασικά θέματα να είναι ο ορισμός των αγώνων για τα πλέι οφ του τίτλου, τα πλέι οφ των θέσεων 5-8 και των πλέι άουτ.

Η ανακοίνωση της Super League

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 30/3/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

2. Ορισμός – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

3. Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης επόμενου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου «2026-2027».

4. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».

6. Διάφορα.