Super League: Το ΑΕΚ – Άρης ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Τα «φώτα» της 11ης αγωνιστικής στο ντέρμπι της OPAP Arena
Μορόν εναντίον Λιούμπισιτς (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Μορόν εναντίον Λιούμπισιτς (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Η Super League επιστρέφει μετά την τελευταία διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με την 11η αγωνιστική να περιλαμβάνει μία σειρά από σπουδαία ματς, εκ των οποίων ξεχωρίζει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Άρη στην OPAP Arena.

Μετά το διπλό στην Κρήτη επί του ΟΦΗ, η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό για να παραμείνει κοντά στους πρωτοπόρους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στη Super League, αλλά αναμένεται να έχει δύσκολο έργο κόντρα στον Άρη.

Οι “κίτρινοι” έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία της Super League, αλλά με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους, είναι ιδιαίτερα δυσκολοκατάβλητοι και θα “παλέψουν” για ένα θετικό αποτέλεσμα στην OPAP Arena.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 22/11

19:30 Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
20:00 Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 23/11

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά
21:00 ΑΕΚ – Άρης

Δευτέρα 24/11

18:00 Βόλος – Λεβαδειακός
20:00 ΑΕΛ – ΟΦΗ

