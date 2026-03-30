Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs, οι ημέρες και οι ώρες των ντέρμπι

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των playoffs της Super League που θα αναδείξουν την πρωταθλήτρια ομάδα για τη σεζόν 2025/2026.

Όπως έγινε σήμερα (30.03.2026) γνωστό, το Δ.Σ. της Super League όρισε τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων για τα playoffs της Super League, με τη «μάχη» για την κατάκτηση του τίτλου να ξεκινά την Κυριακή, 5 Απριλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, από τη διαδικασία επικυρώθηκε η βαθμολογία της κανονικής διάρκειας και καθορίστηκε η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο του 2026-27.

Όπως προέκυψε από το αναλυτικό πρόγραμμα που επικύρωσε η Super League, η μοναδική μεσοβδόμαδη αγωνιστική (5η) θα γίνει την Τετάρτη 15 Μαΐου. Εκείνη την ημέρα στις 19:30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ την ίδια ώρα- θα παίξει στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Να αναφέρουμε ακόμα ότι τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, τα ματς έχουν κοινή ώρα έναρξης (19:30).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα των playoffs

1η αγωνιστική

Κυριακή 05/04/26

19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

2η αγωνιστική

Κυριακή 19/04/26

18:00: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ