Super League: Το παιχνίδι Άρης – Ολυμπιακός κυριαρχεί στις αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής

Ο Άρης φιλοξενεί τον Ολυμπιακό την 14η αγωνιστική της Super League με αυτό το παιχνίδι να ξεχωρίζει. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, η ΑΕΚ τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βόλο στη Λεωφόρο.

Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και για να το πετύχει αυτό, μετά το πέρας της 14ης αγωνιστικής, καλείται να κερδίσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Άρη.

Οι διώκτες του έχουν δύσκολες εκτός έδρας αποστολές σε Περιστέρι (ΠΑΟΚ) και Αγρίνιο (ΑΕΚ), ενώ ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet εντός έδρας.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

20:00 ΑΕ Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ

18:00 Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ

20:00 Άρης – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 34

2. ΠΑΟΚ 32

3. ΑΕΚ 31

4. Λεβαδειακός 22

5. Βόλος 22

6.Παναθηναϊκός 19

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 16

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας Τρίπολης 12

11. Ατρόμητος 9

12.ΟΦΗ 9

13. ΑΕΛ Novibet 8

14. Πανσερραϊκός 5

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.