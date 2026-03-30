Superleague: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των playouts που θα κρίνουν τον υποβιβασμό

H Super League έκανε γνωστό τη Δευτέρα (30.03.2026) το πρόγραμμα των playouts, γνωστοποιώντας τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων που θα κρίνουν τη “μάχη” για την παραμονή στην κατηγορία και τον υποβιβασμό δυο ομάδων (Καλαμάτα και Ηρακλής κέρδισαν την άνοδο).

Η 1η αγωνιστική των playouts Super της League θα γίνει το πρώτο Σάββατο του Απριλίου, ενώ παιχνίδια θα υπάρξουν και τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026), με την ολοκλήρωση των 10 αγωνιστικών να έχει οριστεί για την Πέμπτη 21 Μαϊου 2026.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη αγωνιστική “κρύβει” το σημαντικό ματς, Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet.

Το πρόγραμμα των Playouts

1η αγωνιστική

Σάββατο 4 Απριλίου

Κηφισιά – Πανσερραϊκός, 16:00

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet, 18:00

Παναιτωλικός – Ατρόμητος, 20:00

2η αγωνιστική

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός, 16:00

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος – Κηφισιά, 19:00

3η αγωνιστική

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης, 16:00

Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet, 17:00

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός, 20:00

4η αγωνιστική

Τετάρτη 22 Απριλίου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος, 16:00

ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά, 17:00

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός, 20:00

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός, 16:00

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης, 18:00

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός, 20:00

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός – Κηφισιά, 17:00

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet, 17:30

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος, 19:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά, 16:00

ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος – Παναιτωλικός, 19:30

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά – Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 ΜαΪου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης, 19:00

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 29β.

Κηφισιά 27β.

Παναιτωλικός 26β.

ΑΕΛ Novibet 23β.

Πανσερραϊκός 17β.

Αστέρας Τρίπολης 17β.