Superleague: Χωρίς ξένους διαιτητές η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος

H Super League κάνει σέντρα ξανά μετά από μια εβδομάδα απραξίας λόγω των Εθνικών ομάδων, με την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος να είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο (13-14/09). Αναλυτικά οι διαιτητές που θα «σφυρίξουν».

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς που έκανε η ΚΕΔ, με τα παιχνίδια της Super League να μην έχουν ξένους διαιτητές παρά μόνο Έλληνες. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι ακόμα.

Κάπως έτσι ο Σπύρος Ζαμπαλάς ορίστηκε στο Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, ο Κωνσταντίκος Κατοίκος στο Κηφισιά – Παναθηναϊκός, ο Τάσος Παπαπέτρου στο Λεβαδειακός – ΑΕΚ, ενώ ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι στον αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά

Σάββατο 13/09

18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, Διαιτητής: Ζαμπαλάς, Βοηθοί: Νικολακάκης και Κόλλιας, Τέταρτος: Γιαννούκας, VAR: Βεργέτης και Παπαδόπουλος

20:00 Ατρόμητος – Άρη, Διαιτητής: Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης, Τέταρτος: Μπεκιάρης, VAR: Τσακαλίδης και Κουκούλας

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος, Διαιτητής: Τζήλος , Βοηθοί: Κομισοπούλου και Βαλιώτης, Τέταρτος: Μπούτσικος, VAR: Τσιμεντερίδης και Πουλικίδης

Κυριακή 14/09

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ Novibet, Διαιτητής: Κόκκινος, Βοηθοί: Δέλλιος και Κωνσταντίνου, Τέταρτος: Τσακαλίδης, VAR: Παπαδόπουλος και Μόσχου

18:00 Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης και Παγουρτζής, Τέταρτος: Ματσούκας, VAR: Φωτιάς και Αντωνίου

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ, Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Πετρόπουλος και Απτόσογλου, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης και Ανδριανός

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Μπουξμπάουμ και Οικονόμου, Τέταρτος: Δρακίδης, VAR: Πουλικίδης και Γιουματζίδης