Σβέτισλαβ Πέσιτς: Ο 76χρονος προπονητής ζήτησε on air το τηλέφωνο Ιταλίδας ρεπόρτερ

Η νίκη της Μπάγερν στο Μιλάνο (84-94) φαίνεται πως έφτιαξε σε… υπερβολικό βαθμό τη διάθεση του Σβέτισλαβ Πέσιτς. Ο συνήθως συγκρατημένος και νευρικός Σέρβος προπονητής είχε διάθεση για φλερτ, με την Ιταλίδα ρεπόρτερ Γάια Ακότο που του έκανε την flash interview, μετά τη λήξη του αγώνα.

«Ήταν μια καλή εβδομάδα για εμάς. Τώρα θα κοιτάξουμε το γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν είναι όπως το ξέρετε. Δεν παρακολουθείτε τη Bundesliga», είπε αρχικά ο 76χρονος Σβέτισλαβ Πέσιτς, με τη δημοσιογράφο να απαντά: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα, αλλά έχω μόνο 24 ώρες στη διάθεσή μου».

Ο προπονητής της Μπάγερν συνέχισε: «Ξέρεις ότι η Γερμανία έχει κατακτήσει παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και δεν παρακολουθείς την Bundesliga;», με τη δημοσιογράφο να του λέει: «Προσπαθώ να παρακολουθώ τα πάντα».

Ο Πέσιτς πήγε.. ένα βήμα παραπέρα είπε στην όμορφη δημοσιογράφο: «Θα σε προσκαλέσω στα playoffs. Δώσε μου το τηλέφωνό σου. Θα δώσω τον αριθμό σου στους ανθρώπους του κλαμπ. Αυτοί θα σε προσκαλέσουν επίσης αν θέλεις».

“Bana telefon numaranı ver.”



Svetislav Pesic’in maç sonu röportajında keyfi yerinde olunca muhabire sataştı:



Pesic: “İyi bir hafta oldu bizim için. Şimdi Bundesliga’ya bakacağız. Orası sizin bildiğiniz gibi değil. Takip etmezsiniz Bundesliga’yı.

«Κόουτς, είστε θρύλος και με προσκαλείτε. Δεν μπορώ να αρνηθώ κάτι τέτοιο» απάντησε με ευγένεια η Γάια Ακότο, έχοντας συνέχεια ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της.

«Όλοι μιλούν για το ισπανικό, το ιταλικό, το τουρκικό πρωτάθλημα, κανείς όμως για το πρωτάθλημα των πρωταθλητών κόσμου και Ευρώπης», παραπονέθηκε ο Πέσιτς.

«Αλήθεια σας λέω, ότι πριν το ματς με τον συνάδελφό μου μιλάγαμε για τη δουλειά που κάνετε με τους νεαρούς παίκτες», αποκρίθηκε η Ακότο, ολοκληρώνοντας αυτό τον ασυνήθιστο διάλογο.