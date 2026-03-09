Αθλητικά

Συγκινεί η Εθνική Ελλάδας για τον Τζορτζ Μπάλντοκ: «Σήμερα θα είχε γενέθλια, άφησε δυσαναπλήρωτο κενό»

Το μήνυμα της Εθνικής Ελλάδας για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή
Ο Τζορτζ Μπάλντοκ
Ο Τζορτζ Μπάλντοκ σε συγκέντρωση της Εθνικής Ελλάδας (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Σαν σήμερα, 9 Μαρτίου, ο Τζορτζ Μπάλντοκ θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, αλλά ο θάνατός του στις 9 Οκτωβρίου 2024, στέρησε από την Εθνική Ελλάδας και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, βυθίζοντας στο θρήνο την οικογένειά του.

Ο Τζόρτζ Μπάλντοκ πέθανε ξαφνικά στην πισίνα του σπιτιού στη Γλυφάδα και η Εθνική Ελλάδας πενθεί έκτοτε για τον χαμό του, με την ημερομηνία των γενεθλίων του να φέρει και μία συγκινητική ανάρτηση στα social media της “γαλανόλευκης”.

«Σήμερα ο George θα είχε γενέθλια, όμως έφυγε νωρίς και άφησε πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εμείς ως «οικογένεια του» κρατάμε τη μνήμη του ζωντανή στο μυαλό και στις καρδιές μας για πάντα! Για εμάς είσαι πάντα εδώ!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της Εθνικής ποδοσφαίρου.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ θα έκλεισε σήμερα τα 33 του χρόνια.

