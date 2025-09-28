Συγκινημένη η Ευαγγελία Αναστασιάδου για τον Στέφανο Ντούσκο: «Είναι 11 χρόνια μέσα σε κοινόβια και ποτέ σπίτι, του αξίζουν 50 χρυσά μετάλλια»

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής του σκιφ της κωπηλασίας και τη νίκη του στη Σανγκάη πανηγύρισε ολόκληρη η ελληνική αποστολή, με την Ευαγγελία Αναστασιάδου να «τρέχει» για να τον συγχαρεί.

Μετά το τέλος του “χρυσού” αγώνα του Στέφανου Ντούσκου, η Ευαγγελία Αναστασιάδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη στην κάμερα της ΕΡΤ και μίλησε για τη “μάχη” που δίνουν όλοι οι Έλληνες αθλητές της κωπηλασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνίδα κωπηλάτρια, τόνισε τα εξής: Αυτό που ο κόσμος βλέπει, επειδή ο Στέφανος πήρε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και μπορεί να είναι συνέχεια ψηλά, δεν ισχύει. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι αθλητές είναι πολύ καλοί.

Δεν ξέρω πώς το κάνει. Ούτε εκείνος έχει αντιληφθεί τι έχει πετύχει. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Ο Στέφανος είναι 11 χρόνια στο χώρο, λείπει όλον τον καιρό. Του αξίζουν 50 χρυσά παγκόσμια».