Συγκίνησε ο Αντρέα Πίρλο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Με μεγάλωσες σαν γιο, καλό ταξίδι, κύριε»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) σε ηλικία 80 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο χώρο του ποδοσφαίρου, βοηθώντας να “βγουν” πάρα πολλοί παίκτες που έγραψαν ιστορία. Το 1995 -όταν βρισκόταν στον πάγκο της Μπρέσια- ο Ρουμάνος προπονητής ξεχώρισε νεάν 16χρονο πιτσιρικά που στη συνέχεια έμελλε να μεγαλουργήσει σε Serie A, Champions League και εθνική Ιταλίας, τον Αντρέα Πίρλο.

Η είδηση του θανάτου του Μιρτσέα Λουτσέσκου διαδόθηκε γρήγορα και οι πρώην παίκτες του ήθελαν να στείλουν μηνύματα φόρου τιμής στον θρύλο του ρουμανικού ποδοσφαίρου. Ο Αντρέα Πίρλο δεν θα μπορούσε να μη πράξει ανάλογα.

Ο πρώην παίκτης των Ίντερ, Μίλαν και Γιουβέντους και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική ομάδα της Ιταλίας το 2006, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ποστάροντας -μάλιστα- και μια φωτογραφία στην οποία οι δυο τους είναι αγκαλιά.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrea Pirlo Official (@andreapirlo21)

“Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε… Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ… Με μεγάλωσες σαν γιο, δίνοντάς μου την ευκαιρία να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους όταν ήμουν πολύ μικρός… Με έμαθες τι σημαίνει να αγαπάς αυτό το άθλημα σε όλες του τις λεπτομέρειες… Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ… Καλό ταξίδι, κύριε… Ευχαριστώ, Μιρτσέα Λουτσέσκου”, έγραψε ο Αντρέα Πίρλο.