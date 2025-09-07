Αθλητικά

Συγκίνησε ο Λεμπρόν Τζέιμς για τον Κόμπι Μπράιαντ: «Θέλαμε να φτάσουμε στο επίπεδό του για να τον κάνουμε περήφανο»

Στο Hall of Fame η εθνική ομάδα των ΗΠΑ που έφθασε μέχρι την κορυφή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008
Ο Λεμπρόν Τζέιμς στην τελετή του Hall of Fame (AP Photo/Jessica Hill)

Η Team USA του 2008 που έμεινε στην ιστορία ως η “Redeem Team” και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων, μπήκε στο Hall of Fame του 2025 και ο Λεμπρόν Τζέιμς έδωσε το “παρών”, συγκινώντας με τα λόγια του για τον Κόμπι Μπράιαντ.

Οι Καρμέλο Άντονι, Ντουάιτ Χάουαρντ, Σου Μπερντ, Μάγια Μουρ, Σίλβια Φάουλς, Ντάνι Κρόφορντ, Μπίλι Ντόνοβαν, Μίκι Άρισον και η Team USA 2008 εισήχθησαν στο Hall of Fame του 2025, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να μην ξεχνάει το ρόλο του Κόμπι Μπράιαντ σε εκείνη την ομάδα που θέλησε να… εξιλεωθεί για την ήττα από την Εθνική Ελλάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της προηγούμενης χρονιάς.

Ο “Βασιλιάς” συγκίνησε με όσα είπε για τον αδικοχαμένο θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Ήταν ο συνδετικός κρίκος που χρειαζόμασταν για να ανακτήσουμε την κυριαρχία. Έβαλε σοβαρότητα στην ομάδα. Μας έκανε να συγκεντρωθούμε.

Ήμουν 23 χρόνων, εκείνος είχε κερδίσει ήδη πρωταθλήματα. Θέλαμε να φτάσουμε στο επίπεδό του για να τον κάνουμε περήφανο. Και στο τέλος αυτού του ταξιδιού πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Τον κάναμε περήφανο σίγουρα».

