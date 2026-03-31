Συγκλόνισε η Εθνική Ιράν: Κράτησαν φωτογραφίες από τα κοριτσάκια που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Οι παίκτες της Εθνικής Ιράν συγκλόνισαν στην παρουσίαση των ομάδων πριν ξεκινήσει το φιλικό με την Κόστα Ρίκα, καθώς κρατούσαν φωτογραφίες με κοριτσάκια που έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά την υπέροχη κίνηση στο παιχνίδι με τη Νιγηρία, που οι παίκτες της Εθνικής Ιράν εμφανίστηκαν με τις τσάντες από τα αδικοχαμένα κοριτσάκια, αυτή τη φορά κρατούσαν φωτογραφίες από κορίτσια που σκοτώθηκαν λόγω βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μεχντί Ταρέμι ήταν αρχηγός της ιρανικής ομάδας και κρατούσε και αυτός μία φωτογραφία στα χέρια του, την ώρα που ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, βρισκόταν στο γήπεδο, με τους αθλητές να περνούν το δικό τους μήνυμα.

#BREAKING

The Iran national football team held images of martyrs of the Dena ship, destroyed sports venues and historical buildings, Red Crescent forces and firefighters during the US-Israeli aggression on war ahead of the match against Costa Rica. pic.twitter.com/6c16AMLPkQ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 31, 2026

Ο παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε δύο φορές ενώ έδωσε και μία ασίστ στη νίκη του Ιράν με 5-0 κόντρα στην Κόστα Ρίκα.