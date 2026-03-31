Συγκλόνισε η Εθνική Ιράν: Κράτησαν φωτογραφίες από τα κοριτσάκια που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Σε μία συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι παίκτες της Εθνικής ομάδας του Ιράν στο φιλικό με την Κόστα Ρίκα
Οι παίκτες του Ιράν με τις φωτογραφίες με τα κοριτσάκια που έχασαν τη ζωή τους

Οι παίκτες της Εθνικής Ιράν συγκλόνισαν στην παρουσίαση των ομάδων πριν ξεκινήσει το φιλικό με την Κόστα Ρίκα, καθώς κρατούσαν φωτογραφίες με κοριτσάκια που έχασαν τη ζωή τους από βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά την υπέροχη κίνηση στο παιχνίδι με τη Νιγηρία, που οι παίκτες της Εθνικής Ιράν εμφανίστηκαν με τις τσάντες από τα αδικοχαμένα κοριτσάκια, αυτή τη φορά κρατούσαν φωτογραφίες από κορίτσια που σκοτώθηκαν λόγω βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή.

Ο Μεχντί Ταρέμι ήταν αρχηγός της ιρανικής ομάδας και κρατούσε και αυτός μία φωτογραφία στα χέρια του, την ώρα που ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, βρισκόταν στο γήπεδο, με τους αθλητές να περνούν το δικό τους μήνυμα.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού σκόραρε δύο φορές ενώ έδωσε και μία ασίστ στη νίκη του Ιράν με 5-0 κόντρα στην Κόστα Ρίκα.

