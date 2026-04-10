Συγκλονιστικές στιγμές στο Βελιγράδι: Οι οπαδοί της Παρτιζάν με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Οι φίλοι της Παρτιζάν με τα πανό για τον Ντούσκο Βουγιόσεβιτς/EPA

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα της Παρτιζάν με τη Ζαλγκίρις στα matrix της «Belgrade Arena» έπαιξε ένα βίντεο στη μνήμη του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών.

Ο εμβληματικός προπονητής της Παρτιζάν με το θάνατό του βύθισε στο πένθος τους φίλους της ομάδας, αλλά και όλους τους ανθρώπους γύρω από το μπάσκετ. Το γήπεδο στο Βελιγράδι τον αποχαιρέτησε με δάκρυα και θλίψη.

Οι Σέρβοι πέταξαν στο παρκέ λευκά τριαντάφυλλα μόλις ολοκληρώθηκε το βίντεο. Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζοάν Πεναρόγια, ήταν βαθιά συγκινημένος, μην μπορώντας να κρύψει τα δάκρυά του.

 

 

Ο Βουγιόσεβιτς «έγραψε» τη δική του ιστορία με την Παρτιζάν, κυριαρχώντας σε Σερβία και αδριατική λίγκα. Ακόμη, οδήγησε την Παρτιζάν στην τρίτη θέση της Euroleague το 1987-77 και το 2010 την οδήγησε στο Final-Four. Τέλος, θυμίζουμε πως το 2008-09 αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην διοργάνωση.

