Συγκλονιστικός Ρίκι Ρούμπιο για όσα συμβαίνουν στη Γάζα: «Πεθαίνουν παιδιά, είναι αδιανόητο να συνεχίζουμε τη ζωή μας»

Ως διάσημος μπασκετμπολίστας, ο Ρίκι Ρούμπιο γνωρίζει ότι η γνώμη του θα ακουστεί λίγο παραπάνω, από οποιουδήποτε άλλου. Μιλώντας στη media day της Μπανταλόντα και ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, ο Ισπανός εξέφρασε τις σκέψεις του, σχετικά με όλα τα τραγικά που συμβαίνουν στη Γάζα.

Ο Ρίκι Ρούμπιο ύψωσε τη φωνή του! “Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει. Είναι αδιανόητο οι άνθρωποι να συνεχίζουν με τη φυσιολογική, καθημερινή ζωή τους, γνωρίζοντας ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα” ανέφερε αρχικά, αναφερόμενος στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζα.

Όσον αφορά τον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις, ο Ρούμπιο είπε: “Πρέπει να πάρουν θέση οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει επίσης να βασιστούμε σε εκείνους που μπορούν πραγματικά να κάνουν κάτι γι’ αυτή την κατάσταση. Εμείς ως λαός πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας, όλοι πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας”.

Να αναφέρουμε ότι η Μπανταλόνα είναι μία από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν ισραηλινό σύλλογο (Χολόν) στο Basketball Champions League.

Τέλος, ο Ρούμπιο ανέφερε: “Το αν θα παίξει σε μια διοργάνωση μια ομάδα δεν έχει σημασία, αυτό που συμβαίνει ξεπερνά το μπάσκετ. Πρόκειται για ζωές, για παιδιά που πεθαίνουν και είναι αδιανόητο ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που περνούν μια δύσκολη περίοδο”.

Να αναφέρουμε κάπου εδώ ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η οριστική απόφαση της UEFA για τον αποκλεισμό όλων των ομάδων του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα.

FIFA και UEFA δέχονται πιέσεις από τον ΟΗΕ. Μάλιστα, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής είναι υπέρ της αποβολής των Ισραηλινών από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.