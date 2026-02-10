Συγκλονίζει ο Ρίο Φέρντιναντ: «Μερικές φορές χρειάζομαι αναπηρικό καροτσάκι»

Ο Ρίο Φέρντιναντ αποκάλυψε ότι οι τραυματισμοί που είχε στη λαμπρή ποδοσφαιρική του καριέρα τον αναγκάζουν σήμερα να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι.

Υπήρξε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς του κόσμου, γράφοντας ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο λόγος για τον παλαίμαχο στόπερ, Ρίο Φέρντιναντ.

Ο Άγγλος αμυντικός κυριάρχησε στην εποχή του στην Premier League, ωστόσο για να ανέβει στην κορυφή, χρειάστηκε πολλές φορές να ξεπεράσει τα όρια του.

Στην καριέρα του, ο Ρίο Φέρντιναντ υπέστη πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι τον επηρεάζουν ακόμα και σήμερα.

| Rio Ferdinand: “I’ve had a bad back for a long time. I’ve got injuries that I had from my career…



“I was on tablets and injections for six years to play games. That’s affected me.



"I get some bad moments of back pain where I have to be in a hospital for a couple of… pic.twitter.com/F3zVFXIO0b

February 10, 2026

Όπως αποκάλυψε στο Men’s Health UK, αντιμετωπίζει προβλήματα στην πλάτη, τα οποία ορισμένες φορές τον αναγκάζουν να χρησιμοποιεί ακόμη και αναπηρικό καροτσάκι.

Ο Φέρντιναντ αποκάλυψε πως για έξι χρόνια έπαιρνε φάρμακα και έκανε ενέσεις, προκειμένου να παίζει σε παιχνίδια.

«Έχω πρόβλημα με την πλάτη μου εδώ και πολύ καιρό. Έχω τραυματισμούς που είχα από την καριέρα μου… Έπαιρνα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να παίξω αγώνες.

Αυτό με έχει επηρεάσει. Έχω κάποιες άσχημες στιγμές πόνου στην πλάτη όπου πρέπει να βρίσκομαι στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες ή σε αναπηρικό καροτσάκι για μερικές ημέρες. Είναι τρελό, αλλά εμφανίζεται από το πουθενά», ανέφερε ο παλαίμαχος αμυντικός.