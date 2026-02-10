Αθλητικά

Συγκλονίζει ο Ρίο Φέρντιναντ: «Μερικές φορές χρειάζομαι αναπηρικό καροτσάκι»

"Έπαιρνα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να παίξω αγώνες", εξήγησε ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Ρίο Φέρντιναρντ
Ο Ρίο Φέρντιναρντ στα αριστερά / AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool

Ο Ρίο Φέρντιναντ αποκάλυψε ότι οι τραυματισμοί που είχε στη λαμπρή ποδοσφαιρική του καριέρα τον αναγκάζουν σήμερα να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι.

Υπήρξε ένας από τους καλύτερους αμυντικούς του κόσμου, γράφοντας ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο λόγος για τον παλαίμαχο στόπερ, Ρίο Φέρντιναντ.

Ο Άγγλος αμυντικός κυριάρχησε στην εποχή του στην Premier League, ωστόσο για να ανέβει στην κορυφή, χρειάστηκε πολλές φορές να ξεπεράσει τα όρια του.

Στην καριέρα του, ο Ρίο Φέρντιναντ υπέστη πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι τον επηρεάζουν ακόμα και σήμερα.

Όπως αποκάλυψε στο Men’s Health UK, αντιμετωπίζει προβλήματα στην πλάτη, τα οποία ορισμένες φορές τον αναγκάζουν να χρησιμοποιεί ακόμη και αναπηρικό καροτσάκι.

Ο Φέρντιναντ αποκάλυψε πως για έξι χρόνια έπαιρνε φάρμακα και έκανε ενέσεις, προκειμένου να παίζει σε παιχνίδια.

«Έχω πρόβλημα με την πλάτη μου εδώ και πολύ καιρό. Έχω τραυματισμούς που είχα από την καριέρα μου… Έπαιρνα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να παίξω αγώνες.

Αυτό με έχει επηρεάσει. Έχω κάποιες άσχημες στιγμές πόνου στην πλάτη όπου πρέπει να βρίσκομαι στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες ή σε αναπηρικό καροτσάκι για μερικές ημέρες. Είναι τρελό, αλλά εμφανίζεται από το πουθενά», ανέφερε ο παλαίμαχος αμυντικός.

