Συγκλονίζει ο Τζον Τέρι: «Μου πέρασε από το μυαλό να πηδήξω από τον 25ο όροφο μετά το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Champions League»

Ο Τζον Τέρι ολοκλήρωσε μία μυθική καριέρα με τη φανέλα της Τσέλσι, αλλά ακόμη φαίνεται ότι δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την απώλεια του καθοριστικού πέναλτι, στο χαμένο τελικό με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League του 2008.

Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής ήταν καλεσμένος στο podcast του Ρις Μένι και έκανε μία αναδρομή στην ιστορική πορεία του στην Τσέλσι και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Τζον Τέρι στάθηκε όμως και στον τελικό με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League του 2008 και τόνισε ότι οι επόμενες ημέρες ήταν δύσκολες, με σκέψεις ακόμη και για αυτοκτονία να περνούν από το μυαλό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο επί χρόνια αρχηγός της Τσέλσι ανέφερε τα εξής: «Κοιτάζοντας πίσω, θα ήθελα πολύ εκείνη την εποχή να μιλήσω με κάποιον, γιατί θυμάμαι μετά τον αγώνα, όλοι επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο και ήμουν στον 25ο όροφο στη Μόσχα, και απλά κοιτούσα έξω από το παράθυρο και έλεγα: “Γιατί; Γιατί;”. Δεν λέω ότι αν είχα αυτή την ευκαιρία θα πηδούσα, αλλά ξέρεις ότι σου περνούν πράγματα από το κεφάλι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Τότε τα παιδιά ήρθαν και με κατέβασαν κάτω. Είναι εκείνες οι στιγμές που έχεις το “τι θα γινόταν αν;” Απλώς ποτέ δεν ξέρεις, έτσι δεν είναι; Ακόμα και σήμερα, μου γυρίζει στο μυαλό. Έχει μαλακώσει σίγουρα με τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι όταν παίζεις και κάνεις αγώνες, σεζόν με τις σεζόν, το χωρίζεις λίγο σε κατηγορίες και το βάζεις κατευθείαν στο πίσω μέρος».