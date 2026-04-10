Συγκλονίζει πρώην παίκτης της μπασκετικής ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Στην συγκλονιστική αποκάλυψη, πως αποφάσισε να φύγει από τη Χάποελ Χολόν του Ισραήλ, για να επιστρέψει στις ΗΠΑ, επειδή ο 15χρονος γιος του απειλούσε να αυτοκτονήσει έκανε ο Τζόρνταν ΜακΡέι. Ο Αμερικανός φόργουορντ -που προ διετίας αγωνίστηκε στην ΑΕΚ– μίλησε για αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βίωσε.

«Πριν από τον αγώνα με τη Λε Μαν στο Champions League έλαβα ένα επείγον τηλεφώνημα από το σχολείο του 15χρονου γιου μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μου είπαν ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει και απειλούσε να το κάνει. Στεκόμουν στο γήπεδο, λίγο πριν τον αγώνα, όταν η διευθύντρια του σχολείου του μικρού μου γιου στην άλλη άκρη του κόσμου ήταν στο τηλέφωνο και μου έλεγε ότι ο γιος μου ήθελε να αυτοκτονήσει. Ο γιος μου είναι μόλις 15 ετών και αυτό είναι ένα γεγονός που μου άλλαξε τη ζωή. Όσο κι αν θα ήθελα να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ και να βρίσκομαι στο Ισραήλ τώρα, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι ο γιος μου χρειαζόταν τον πατέρα του στο σπίτι, ότι υπήρχαν μεγαλύτερα πράγματα από το μπάσκετ, ότι ο γιος μου χρειαζόταν τον πατέρα του στο σπίτι», τόνισε ο 35χρονος πρώην ΝΒΑερ.

«Τώρα είναι μαζί μου στο σπίτι στις ΗΠΑ, περνάει λίγο χρόνο με τον μπαμπά. Για σχεδόν 15 χρόνια ήμουν πατέρας μέσω τηλεφώνου, προσπαθώντας να τον μεγαλώσω μέσω βιντεοκλήσεων, και αυτή τη φορά συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είμαι εκεί γι’ αυτόν στο σπίτι. «Την περασμένη εβδομάδα γιόρτασα τα 35α γενέθλιά μου και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι για πολλά χρόνια έχασα όλες τις στιγμές των παιδιών μου. Τώρα επιτέλους γίνομαι πατέρας και είναι καταπληκτικό για μένα, αλλά τα παιδιά μου ξέρουν ότι θα έρθει μια μέρα το καλοκαίρι που ο μπαμπάς θα πρέπει να σηκωθεί και να φύγει. Για χρόνια έβαζα το μπάσκετ πάνω από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου, αυτή είναι η πρώτη φορά που έβαλα την οικογένειά μου πάνω απ’ όλα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Τζόρνταν ΜακΡέι μίλησε και για την επιστροφή του στη δράση: «Πιστεύω ότι θα επιστρέψω στο Ισραήλ την επόμενη σεζόν. Στόχος μου είναι να είμαι υγιής και να αποδείξω σε όλους τι αξίζω αφού βεβαιωθώ ότι όλα είναι καλά στο σπίτι. Το κεφάλαιό μου με το ισραηλινό μπάσκετ δεν έχει τελειώσει, πιστεύω ότι έχω άλλα δύο ή τρία χρόνια να παίξω», ανέφερε.

Να αναφέρουμε ότι ο ΜακΡέι είχε 14,6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά αγώνα στο BCL με την Χάποελ Χολόν, ενώ στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είχε 14,4 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο.