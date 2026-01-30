Συγχαρητήρια από ΕΠΟ σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό: «Ο στόχος της επιστροφής στην 10άδα του ranking της UEFA είναι απόλυτα εφικτός»

Η ΕΠΟ έσπευσε να συγχαρεί και τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ για την πρόκρισή τους στα playoffs του Europa League.

Μάλιστα, η ΕΠΟ εξέφρασε την άποψη ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο αποκτά τέτοια δυναμική, που “πλέον ο στόχος της επιστροφής στην κορυφαία 10άδα του ranking της UEFA είναι απόλυτα εφικτός”

“Η ΕΠΟ συγχαίρει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ για την συμμετοχή τους στα play-offs του Europa League και τους εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα που σημείωσαν στη League Phase, ανέδειξαν την αγωνιστική τους ποιότητα και την ικανότητά τους να σταθούν ανταγωνιστικά στο διεθνές επίπεδο.

Η δυναμική που έχει αποκτήσει το εθνικό ποδόσφαιρο στις διεθνείς διοργανώσεις διαρκώς ενισχύεται και πλέον ο στόχος της επιστροφής στην κορυφαία 10άδα του ranking της UEFA είναι απόλυτα εφικτός” αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.