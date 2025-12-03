Αθλητικά

Συλλυπητήρια από ΠΑΕ ΑΕΚ και Μάριο Ηλιόπουλο στους αδελφούς Αγγελόπουλους για το θάνατο της μητέρας τους

Κοινή ανακοίνωση από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ και τον Μάριο Ηλιόπουλο για την απώλεια της Καλλιρρόης Αγγελόπουλου
Δύσκολες ώρες για τα αδέρφια Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλο, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα τους, Καλλιρρόη. Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση για τους δυο άνδρες της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ, εκφράζοντας τη θλίψη τους.

Η ανακοίνωση:

Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ και εγώ προσωπικά εκφράζουμε την δική μας λύπη για την απώλεια της Καλλιρρόης Αγγελοπούλου, της Μητέρας των αδελφών Αγγελόπουλου

Μάκη και Βαγγέλη…

Η Μάνα είναι το πολυτιμότερο Πλάσμα για όλους μας σε αυτό τον Κόσμο…

Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την οικογένεια…

Μάκη και Βαγγέλη,

Να θυμάστε πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί της και να είναι η πολύτιμη ανάμνησή σας και ο οδηγός σας στην δική σας πορεία…

Με εκτίμηση

– Μάριος Ηλιόπουλος

– ΠΑΕ ΑΕΚ

