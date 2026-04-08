Συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Σπουδαίος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος»

Η ανάρτηση των Πειραιωτών για το θάνατο του Ρουμάνου τεχνικού
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου, αποχαιρετώντας έναν σπουδαίο άνθρωπο αλλά και προπονητή.

Με ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε με σεβασμό στη σπουδαία πορεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, τονίζοντας τόσο την προσφορά του στο ποδόσφαιρο όσο και την προσωπικότητά του. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Υπήρξε ένας σπουδαίος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, με τεράστια προσφορά στο ποδόσφαιρο και σημαντικές επιτυχίες στην πορεία του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στο μήνυμά της.

