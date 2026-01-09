Αθλητικά

Συμφωνία ΠΑΟΚ με Ντρκούσιτς, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Ζενίτ

Με σύμμαχο τον Σλοβένο αμυντικό στις διαπραγματεύσεις ο Δικέφαλος
Ο Ντρκούσιτς
Ο Ντρκούσιτς/ (Credit Image: Â© Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι έχει ως στόχο την αγορά του Ντρκούσιτς από τη Ζενίτ και μάλιστα στη Ρωσία αναφέρεται, ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τον Σλοβένο παίκτη.

Ο Ντρκούσιτς είναι σύμμαχος του ΠΑΟΚ στις διαπραγματεύσεις με τη Ζενίτ, αφού έχει συμφωνήσει με το Δικέφαλο του Βορρά για συμβόλαιο που αγγίζει το 1.000.000 ευρώ ετησίως.

Για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 26χρονου κεντρικού αμυντικού θα πρέπει να τα βρουν και με τη Ζενίτ οι ιθύνοντες των Θεσσαλονικέων. Οι απαιτήσεις των Ρώσων αρχικά ήταν στα 5.000.000 ευρώ, πλέον σύμφωνα με όσα γράφονται έχουν υποχωρήσει και ζητούν 4.000.000 ευρώ.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι κοντά στα 3.000.000 ευρώ και θέλει να συζητήσει για μπόνους, που θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
126
119
85
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo