Συμφώνησε με τον Κάμερον Πέιν η Παρτιζάν, ανακοινώνεται μετά τον προπονητή

Ημέρες ανακοινώσεων έρχονται στην Παρτιζάν, η οποία βρήκε τον διάδοχο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγο της ομάδας, αλλά και τον νέο ηγέτη στην περιφέρεια, σε μία προσπάθεια για μία τελευταία αντεπίθεση στην Euroleague.

Μετά από 10 χρόνια στο ΝΒΑ, o Κάμερον Πέιν φτιάχνει βαλίτσες για Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα για… Βελιγράδι. Ο 31χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ έχει συμφωνήσει με την Παρτιζάν και απλώς περιμένει να ανακοινωθεί πρώτα ο διάδοχος του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία, που θα είναι ο Ζοάν Πενiαρόγια, πριν οι «ασπρόμαυροι» της Σερβίας τον ανακοινώσουν με τη σειρά του.

Ο Κάμερον Πέιν έχει αγωνιστεί σε επτά ομάδες του ΝΒΑ, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι Νιου Γιορκ Νικς στους οποίους αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 6,9 πόντους και 2,8 ασίστ σε 72 αγώνες.

Η κορυφαία σεζόν του στο ΝΒΑ ήταν στους Φοίνιξ Σανς, όταν μπαίνοντας στον «άσο» ως αλλαγή τη σεζόν 2020-21, έφτασε μέχρι τους τελικούς του NBA, όπου οι Σανς απώλεσαν τον τίτλο από του Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συνολικά, στο ΝΒΑ, o Πέιν έχει 7,8 πόντους, 3,2 ασίστ και 41,9% ποσοστό ευστοχίας εντός πεδιάς σε 477 αγώνες games (βασικός σε 71).