Συνελήφθη για ναρκωτικά ο Ουμίτ Καράν, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής στην Τουρκία

Ο παλιός ποδοσφαιριστής της Γαλατάσαραϊ και άλλοτε διεθνής με την εθνική Τουρκίας, Ουμίτ Καράν, συνελήφθη από τις τουρκικές αστυνομικές αρχές για μία υπόθεση ναρκωτικών.

Στην Τουρκία έχει προκληθεί σάλος από μία έρευνα για ναρκωτικά, που εμπλέκει πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού και του καλλιτεχνικού χώρου, με το όνομα του Ουμίτ Καράν να είναι βρίσκεται στη λίστα με τους συλληφθέντες.

Ο 49χρονος Τούρκος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε κατακτήσει τρία πρωταθλήματα με τη Γαλατάσαραϊ, ενώ είχε υπάρξει διεθνής και με την εθνική ομάδα της Τουρκίας από το 1999 μέχρι το 2007.