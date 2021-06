Οι έρευνες της αστυνομίας της Γαλλίας, για τη γυναίκα που προκάλεσε την “καραμπόλα” στο Tour de France, έφεραν τη σύλληψη μιας γυναίκας.

Σ’ ένα κλάσμα του δευτερολέποτου βρέθηκαν περισσότεροι από 60 ποδηλάτες στο έδαφος. Μία από τις μεγαλύτερες «καραμπόλες» στην ιστορία του Tour de France σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν μία γυναίκα θεατής… έκλεισε τον δρόμο στη διαδρομή Μπρεστ – Λαντερνό, κρατώντας μία πινακίδα σε λάθος σημείο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα χαμογέλασε προς τις κάμερες, αλλά στάθηκε εμπόδιο στον Τόνι Μάρτιν. Ο Βρετανός ποδηλάτης δεν μπόρεσε να αποφύγει την πινακίδα πινακίδα και βρέθηκε στο έδαφος, παίρνοντας μαζί του όλους όσους ακολουθούσαν (πολλοί εξ’ αυτών τραυματίστηκαν και δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στον αγώνα).

Η αστυνομία της Γαλλίας εξαπέλυσε… ανθρωποκυνηγητό για να βρει τη συγκεκριμένη γυναίκα και σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ξένα Μέσα, μια γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση.

Το γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ανέφερε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα έχει αναγνωριστεί σε σχέση με το ατύχημα, χωρίς όμως να υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση της εισαγγελέα, Καμίλ Μιανσόνι, περί.. σιγουριάς για τη λύση της υπόθεσης.

Αυτή τη στιγμή -και εάν επαληθευτεί πως είναι η υπεύθυνη του ατυχήματος- κινδυνεύει με πρόστιμο ύψους 1500 ευρώ, ωστόσο υπάρχει ισχυρή πιθανότητα το ποσό να είναι μεγαλύτερο, αφού αναμένεται να καταθέσει μήνυση Γερμανός ποδηλάτης που τραυματίστηκε.

