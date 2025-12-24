Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, Σαντετίν Σαράν

Ο Σαντεντίν Σαράν συνελήφθη στην Τουρκία και προκάλεσε πανικό στις τάξεις των φιλάθλων της τουρκικής ομάδας. Ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ πρόσφατα είχε κληθεί να καταθέσει για μία υπόθεση ναρκωτικών.

Τα σκάνδαλα στην Τουρκία καλά κραττούν. Μετά την εμπλοκή πολλών ποδοσφαιριστών και παραγόντων στο σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού, τώρα και ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (24/12/25), ο οποίος πρόσφατα είχε καταθέσει και σε υπόθεση ναρκωτικών, όπου είχε εμπλακεί το όνομά του.

Η τουρκική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους ανήσυχους φιλάθλους της, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το λογο της σύλληψης του προέδρου της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Φενερμπαχτσέ

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής. Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας».