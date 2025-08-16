Αθλητικά

Συνελήφθη οπαδός ΑμεΑ για τη ρατσιστική επίθεση στο Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

Ο Σεμένιο της Μπόρνμουθ κατήγγειλε οπαδό της Λίβερπουλ
Ο Σεμένιο κόντρα στη Λίβερπουλ
Ο Σεμένιο κόντρα στη Λίβερπουλ / REUTERS/Peter Powell

Το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα της σεζόν στην Premier League, αμαυρώθηκε από μία ρατσιστική επίθεση οπαδού, στον Αντουάν Σεμένιο των φιλοξενούμενων.

Ο Σεμένιο κατήγγειλε αμέσως τη ρατσιστική επίθεση, με τον διαιτητή να διακόπτει για λίγο τον αγώνα και να ζητά από τη Λίβερπουλ να απομακρύνει τον οπαδό από το γήπεδο, ενώ στο Άνφιλντ ακούστηκαν και σχετικές συστάσεις προς τους φίλους των “κόκκινων”.

Ο οπαδός που κατηγορείται για το περιστατικό φάνηκε μάλιστα στο σχετικό video να είναι και άτομο με αναπηρία, γεγονός που τον είχε φέρει και πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα πάντως, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κινδυνεύει με ισόβιο αποκλεισμό από το Άνφιλντ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι μετά το συμβάν, ο Σεμένιο συνέχισε απτόητος και πέτυχε δύο γκολ για την ομάδα του, η οποία ηττήθηκε όμως τελικά με 4-2.

