Συνεχίζει με… άνεση ο Τσιτσιπάς στο Roland Garros! “Παραιτήθηκε” ο Μπέντενε

Βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε… πλάκα στον Αλιάζ Μπέντενε και πέρασε στους “16” του Roland Garros, μετά και την απόσυρση του Σλοβένου στη διάρκεια του τρίτου σετ και ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν μπροστά με 2-0 σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε νέο… περίπατο στο Roland Garros. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την πρόκριση στον 4ο γύρο του γαλλικού Open, μετά την απόσυρση του Αλιάζ Μπέντενε (με πρόβλημα τραυματισμού).

Στον επόμενο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ντιμιτρόφ με τον Μπαένια.

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Ο Τσιτσιπάς καθάρισε” μέσα σε 37 λεπτά τον Μπέντενε στο πρώτο σετ με 6-1, εκμεταλλευόμενος και το γεγονός πως ο Σλοβένος αντίπαλος του απέκτησε πρόβλημα στον δεξιό του αστράγαλο (μέτρησε 5 σερί κερδισμένα game πριν το κατακτήσει).

Ο Έλληνας τενίστας δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση ούτε στο δεύτερο σετ, φτάνοντας και εκεί στα απαραίτητα break και στην κατάκτηση του με 6-2 μετά από 28 λεπτά αγώνα. Ο Τσιτσιπάς συνέχισε ακάθεκτος και στο τρίτο σετ, με τον Μπέντενε να αποσύρεται στο 3-1.

Ο Τσιτσιπάς “έσπασε” 5 φορές το σερβίς του Σλοβένου (από 2 σε 1ο και 2ο σετ και μια φορά στο 3ο σετ). Ο Μπέντενε ήταν πίσω στο στα game στο 3ο σετ με 1-3, ενώ… έριξε λευκή πετσέτα πριν ο Έλληνας τενίστας φτάσει σε ένα ακόμα break.

Aljaz Bedene is forced to retire from the match.@StefTsitsipas moves on to the fourth round 6-1 6-2 3-1 ret. #RolandGarros pic.twitter.com/tDxRP4s6c0