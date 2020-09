Από τη… λάμψη του ΝΒΑ στην απόλυτη φτώχεια. Ο Ντελόντε Γουέστ “σοκάρει” τους πάντες για μια ακόμα φορά με την εικόνα του. Περιφερόμενος στους δρόμους και ζητιανεύοντας ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας.

Το 2004 ήταν νούμερο 24 του draft του ΝΒΑ, κάνοντας στη συνέχεια καριέρα σε Μπόστον Σέλτικς και Κλίβελαντ Καβαλίερς. Η ζωή του Ντελόντε Γουέστ όμως πήρε την κατηφόρα, με τον Αμερικανό να δείχνει ανήμπορος να της βάλει “φρένο”.

Ο 37χρονος πλέον Γουεστ, που έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2015, εθεάθη το 2016 να κυκλοφορεί χωρίς παπούτσια και φορώντας ρόμπα νοσοκομείου, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο εμφανίστηκε ημίγυμνος στη μέση του δρόμου, να ξυλοκοπείται από έναν άγνωστο.

Η εικόνα του ανησύχησε – ευαισθητοποίησε αρκετούς από το χώρο του ΝΒΑ, οι οποίοι εμφανίστηκαν έτοιμοι να σταθούν στο πλευρό του, ηθικά και οικονομικά. Ένας εξ αυτών ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς (σ.σ. υπήρξε κάποτε η φήμη πως ο Γουέστ είχε σχέση με τη μητέρα του “Βασιλιά” την περίοδο που οι δυο τους έπαιζαν στους Καβαλίερς).

Ό,τι κι αν έγινε (ή δεν έγινε) ο Ντελόντε Γουέστ παραμένει σε τραγική κατάσταση. Μία φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τον εμφανίζει να περιπλανιέται στους δρόμους του Ντάλας, σε απελπιστική κατάσταση, κρατώντας ένα χαρτονάκι -με ένα γραμμένο μήνυμα- στα χέρια και ζητώντας χρήματα.

