ΣΥΡΙΖΑ: «Να μη συμμετάσχει η Εθνική μπάσκετ στο φιλικό με το Ισραήλ»

Την άμεση ακύρωση της συμμετοχής της Εθνικής μπάσκετ στο αποψινό φιλικό με το Ισραήλ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ελληνική πλευρά να στείλει μήνυμα καταδίκης απέναντι στις, όπως τις χαρακτηρίζει, «γενοκτονικές πολιτικές» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κόμματος, η ανθρωπιστική κρίση που εκτυλίσσεται στη Γάζα καθιστά τη διεξαγωγή του αγώνα ηθικά και πολιτικά ανεπίτρεπτη, με αποτέλεσμα η Εθνική μπάσκετ να πρέπει να αποσυρθεί από τον αγώνα με αντίπαλο το Ισραήλ. «Τη στιγμή που ο λιμός στη Γάζα σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ανοιχτά πως στόχος του είναι η εθνοκάθαρση», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τονίζεται ότι «Παλαιστίνιοι αθλητές δολοφονούνται δημόσια» και ότι «όλο και περισσότερα κράτη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, η «σωστή συμβολική στάση» της Εθνικής θα ήταν η αποχή από τον φιλικό αγώνα, επισημαίνοντας την ανάγκη για διεθνείς κυρώσεις σε αθλητικό επίπεδο, ανάλογες με εκείνες που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

«Είναι καιρός να επιβληθούν κυρώσεις στις ισραηλινές ομάδες και τις εθνικές αποστολές της χώρας. Να υπάρξει άμεση πίεση για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και την αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το Ισραήλ σήμερα στις 20:30, σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Κύπρο.