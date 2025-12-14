Σύρραξη και ξύλο στο Χερσόνησος – Εργοτέλης στην Κρήτη

Επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στη Χερσόνησο και τον Εργοτέλη στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ στην Κρήτη, με το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων να οδηγεί σε σύρραξη και ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η Χερσόνησος νίκησε με 2-1 τον Εργοτέλη, αλλά το νικητήριο τέρμα των γηπεδούχων έφερε τους παίκτες των δύο ομάδων στα χέρια, ενώ μέσα στο γήπεδο μπήκαν και οι πάγκοι των δύο ομάδων της Κρήτης.

Ο προπονητής των φιλοξενούμενων και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ, Ηλίας Κώτσιος, φαίνεται μάλιστα σε σχετικό video να ρίχνει… κουτουλιά σε ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου.

Άσχημες εικόνες για μία ακόμη φορά σε ελληνικό αγώνα.