Σύζυγος Λεσόρ στο επιτελείο του Παναθηναϊκού: «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την ανθρωπιά σας»

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, ουσιαστικά μετά από 1,5 χρόνο εκτός με τραυματισμούς και η σύζυγος του σέντερ του Παναθηναϊκού ευχαρίστησε δημόσια το επιτελείο της “πράσινης” ΚΑΕ για τη βοήθεια.

Η σύζυγος του Ματίας Λεσόρ “κέρδισε” πολλά πλάνα στο Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις με τους έξαλλους πανηγυρισμούς της στις προσπάθειες του Γάλλου σέντερ, αλλά η ίδια έριξε τα… φώτα στο επιτελείο του “τριφυλλιού” με μία ανάρτησή της στο instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση της συζύγου του Λεσόρ

«Από τις 19 Δεκεμβρίου του 2024 σταθήκατε δίπλα στον σύζυγό μου σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του. Η υποστήριξή σας, η υπομονή, η σκληρή δουλειά, οι ώρες εργασίας πάνω του και η καλοσύνη σας σήμαιναν πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε.

Μέσα από στιγμές αμφιβολίας καθώς και από τις μικρές νίκες στην πορεία, ήσασταν πάντα εκεί για να τον υποστηρίξετε να του δώσετε κίνητρο και να του υπενθυμίσετε ότι δεν ήταν μόνος σε αυτόν τον αγώνα.

Σήμερα, ήθελα απλώς να πω ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τον επαγγελματισμό σας, την ανθρωπιά σας και για όλα όσα κάνατε γι’ αυτόν αυτό το διάστημα. Επιτελείο του Παναθηναϊκού, ήσασταν εξαιρετικοί».