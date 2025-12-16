Σζολνόκι – ΑΕΚ 80-69: Ανώδυνη ήττα για την Ένωση στο Basketball Champions League

Την πρώτη φετινή ευρωπαϊκή της ήττα υπέστη η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατέρρευσε στο τέταρτο δεκάλεπτο στην Ουγγαρία και έχασε από την Σζολνόκι με 80-69. Πρόκειται για ένα αδιάφορο αποτέλεσμα για την Ένωση, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο της και την πρόκριση στους ’16” του Basketball Champions League.

Σε ένα παιχνίδι που έπαιξε με 5 σημαντικές απουσίες και δίχως σπουδαίο κίνητρο, η ΑΕΚ έχασε με 80-69 από τη Σζολνόκι στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα «πλήρωσε» το κάκιστο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου χρειάστηκε κάτι περισσότερο από 7 λεπτά για να βρει σκορ (!), δεχόμενη την ίδια ώρα ένα σερί 16-0!

Κορυφαίος για τους νικητές που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του ομίλου ήταν ο ο Μπόρις Κρνιάσκι με 24 πόντους και 15 ασίστ, ενώ από τους ηττημένους ξεχώρισαν οι Αρμς (15π., 6ρ.), Κατσίβελης (13π.) και Πετσάρσκι (10π., 7ρ.).

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69.