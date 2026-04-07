Τα αδέρφια Τσιτσιπά αποκλείστηκαν από τον δεύτερο γύρο του Μόντε Κάρλο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο αδερφός του, Παύλος, συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στο tour, αλλά δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη στο Μόντε Κάρλο.

Τα αδέρφια Τσιτσιπά ηττήθηκαν στο Μόντε Κάρλο με 6-2, 6-4 σε 61 λεπτά από τους πιο έμπειρους Γκίδο Αντρεότσι (Αργεντινή)/Μανουέλ Γκινάρ, Νο.8 του ταμπλό, και έμειναν εκτός δεύτερου γύρου στο Μόντε Κάρλο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στρέφει πλέον την προσοχή του στο 500άρι του Μονάχου (13-19/4), όπου καλείται να υπερασπιστεί 100 βαθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τσιτσιπάς, μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο, θα χάσει 200 βαθμούς ς και θα βρεθεί στην καλύτερη περίπτωση στο Νο.65 του κόσμου.