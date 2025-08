Τα απίστευτα γενέθλια του σεφ της Αλ Νασρ – Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφερε την τούρτα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου, αλλά και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος, όποτε μπορεί, προσπαθεί να κάνει χαρούμενους τους ανθρώπους που είναι κοντά του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε μία συγκινητική κίνηση και έγινε αποδέκτης θερμών σχολίων. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ετοίμασε μία έκπληξη γενεθλίων στον σεφ της Αλ Νασρ.

Ο CR7 εμφανίστηκε με μία τούρτα, κάνοντας χαρούμενο τον άνθρωπο που φροντίζει καθημερινά τη διατροφή της ομάδας.

Cristiano Ronaldo made the Al Nassr chef’s birthday one to remember with a thoughtful surprise #ronaldo #cr7 #cristianoronaldo pic.twitter.com/6XCeUncabV