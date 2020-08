Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media όπου συνεχάρη τους Μιλγουόκι Μπακς για την απόφασή τους να μην αγωνιστούν στο ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στο ρατσισμό χθες (26/8) και δήλωσε περήφανος για την στάση των αδελφών Αντετοκούνμπο.

“Συγχαρητήρια Μπακς. Είμαστε περήφανοι για τον Γιάννης και τον Θανάση Αντετοκούνμπο που δίνουν το παράδειγμα παίρνοντας θέση ενάντια στον ρατσισμό και τις κοινωνικές ανισότητες”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Congratulations @Bucks. We’re extremely proud for @Giannis_An34 and @Thanasis_ante43 setting an example by taking a stance against racism and social injustice.#BlackLivesMatter https://t.co/aZkmph1DDy