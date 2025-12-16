Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ ΑΕΚ για το θάνατο της Ειρήνης Μαρινάκη

Η οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ολυμπιακού “βυθίστηκε” στο πένθος τη Δευτέρα (15.12.2025) μετά το θάνατο της μητέρας του ιδιοκτήτη της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Ειρήνης Μαρινάκη.

Με μια ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το θάνατο της Ειρήνης Μαρινάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο. Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη“, έγραψαν οι “κιτρινόμαυροι” σε ανάρτηση στο Facebook.

Θυμίζουμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.