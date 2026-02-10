Αθλητικά

Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού στον Εργκίν Αταμάν για τον θάνατο της μητέρας του

Στο πλευρό του Τούρκου προπονητή και ο Ολυμπιακός
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Εργκίν Αταμάν
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του, Γκιουλτέν.

Ο Εργκίν Αταμάν θρηνεί τον χαμό της μητέρας του και μετά τον Παναθηναϊκό και την Εφές, ήταν η σειρά του Ολυμπιακού να εκφράζει τα συλλυπητήρια του στον Τούρκο προπονητή του τριφυλλιού.

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…”, αναφέρει το ερυθρόλευκο μήνυμα.

