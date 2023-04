Γνωστά έγιναν τα ζευγάρια του Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλαγα το τριήμερο 12-14 Μαΐου.

Η οικοδέσποινα Μάλαγα θα αντιμετωπίσει τη γερμανική Βόννη, ενώ η Τενερίφη θα συγκρουστεί με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, την ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά.

Εξαιρετικά πιθανό είναι να δούμε έναν ισπανικό εμφύλιο στον τελικό, αφού η οικοδέσποινα Μάλαγα και η ισχυρή Τενερίφη είναι τα φαβορί για τον τίτλο.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Μάλαγα – Βόννη

Τενερίφη – Χάποελ Ιερουσαλήμ

