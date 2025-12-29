Τάισον Γουόρντ: «Δεν ήρθα στον Ολυμπιακό για τα χρήματα, θα περάσω μέσα από τοίχο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα»

Ο Τάισον Γουόρντ έδωσε συνέντευξη στους Euro Insiders και μίλησε για τον Ολυμπιακό, τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και την εμπειρία του στη Euroleague, μετά την περασμένη σεζόν του στην Παρί.

Μετά από μόλις λίγους μήνες στον Ολυμπιακό, ο Τάισον Γουόρντ έχει καταφέρει να κερδίσει τους οπαδούς της νέας του ομάδας και ο ίδιος τόνισε ότι δεν επέλεξε τους Πειραιώτες για τα χρήματα, αλλά για το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας του έδειξε ότι ενδιαφέρεται για εκείνον.

Οι δηλώσεις του Γουόρντ

Για το ποιος παίκτης του αρέσει στον Ολυμπιακό: «Είναι τρελό να παρακολουθείς τον Σάσα Βεζένκοφ. Προσπαθώ να μαθαίνω βλέποντάς τον να παίζει. Είναι τρομερός. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται χωρίς τη μπάλα, δεν την χρειάζεται για να σκοράρει. Είναι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Παίρνει ριμπάουντ, στήνει σκριν και η μπάλα έρχεται στα χέρια του. Είναι αλτρουιστής και αυτό τον κάνει σπουδαίο».

Για τον δυσκολότερο αντίπαλο: «Άλλοι θα πουν τον Ναν ή τον Έντουαρντς. Εγώ θα πω τον Μάρκο Γκούντουριτς. Πέρυσι δεν με έβλεπε. Με ενόχλησε. Ο Φρανσίσκο με διέλυσε, αλλά είχαμε τις στιγμές μας. Ο Γκούντουριτς διαλύει το μυαλό μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν τον φοβάμαι, μη με παρεξηγήσετε, απλά είναι σαν να με βλέπει και αυτό με τρελαίνει. Πέρυσι, στο πρώτο ματς των πλέι οφ, δεν σκόραρε. Έκανα καλή δουλειά. Στα πρώτα ματς όμως είχε βάλει από 20. Ήταν αποτελεσματικός. Δεν ήξερα τι να πω».

Για το ότι παίζει στην Euroleague: «Όταν νικήσαμε το BCL, έλεγα ότι θέλω να παίξω στο NBA. Όταν κερδίσαμε το Eurocup, είχα την ευκαιρία να πάω με Two-Way, όμως είπα ότι πολλοί ονειρεύονταν να παίξουν στη Euroleague και ήθελα να βρεθώ στο υψηλότερο επίπεδο. Είπα ότι θα αποδείξω ποιος είμαι. Δεν λέω ότι το όνειρο του NBA έχει χαθεί, αλλά την ίδια στιγμή καταλαβαίνω τι έχω μπροστά μου, είμαι ευλογημένος που μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το επίπεδο. Τα χρήματα μετρούν, αλλά την ίδια στιγμή, παίζεις στη Euroleague, βλέπεις την αγάπη από τους οπαδούς, σε σέβονται κι ας είναι και οπαδοί του Παναθηναϊκού ή άλλων ομάδων. Σε αναγνωρίζουν, αγαπούν το μπάσκετ, αυτό είναι ευλογία».

Για τον Ολυμπιακό: «Σημαίνει πολλά για εμένα να παίζω στον Ολυμπιακό. Πέρυσι μείναμε με την Παρί στον Πειραιά και κοιτάζαμε το νερό με τον Τι Τζέι Σορτς. Λέγαμε ότι θα είναι τρελό να παίξουμε εδώ του χρόνου. Όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλη η ομάδα. Δεν ήρθα στον Ολυμπιακό για τα χρήματα, άφησα μία πολύ καλή πρόταση, αυτό ήταν το μέρος για εμένα. Ο προπονητής νοιάζεται και αν δω ότι νοιάζεσαι για εμένα, θα περάσω μέσα από τοίχο για εσένα. Η ομάδα έχει κάτι σπέσιαλ».