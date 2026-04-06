Τάισον: «Το να τα παρατήσουμε δεν ήταν ποτέ επιλογή μας»

Το μήνυμα του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ για το -5 από την κορυφή της Super League
Ο Τάισον
Ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω στη μάχη του τίτλου, με τον Τάισον να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας στα πλέι οφ της Super League.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και βρέθηκε στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, χάνοντας σημαντικό έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο Τάισον φρόντισε να στείλει το μήνυμα για την επόμενη ημέα του Δικεφάλου, με τον 38χρονο ποδοσφαιριστή να τονίζει: «Το να τα παρατήσουμε δεν ήταν ποτέ επιλογή μας».

taison

Μετά τη διακοπή των πλέι οφ για το Πάσχα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη νίκη να είναι μονόδρομος, αν θέλει να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

