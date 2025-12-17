Ταλαβέρα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-3: Με Εμπαπέ στους «16» του Copa Del Rey οι Μαδριλένοι

Την πρόκριση της στους “16” του Copa Del Rey πανηγύρισε η Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, αν και παρουσιάστηκε ασόβαρη αμυντικά για ακόμα μία φορά, επικράτησε της άσημης Ταλαβέρα με 3-2, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σημειώνει δύο γκολ και να είναι έτοιμος να γράψει ιστορία με τους Μαδριλένους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης με πολλές αλλαγές πέρασε από την έδρα της αξιόμαχης Ταλαβέρα (σ.σ. ομάδα της 3ης κατηγορίας), με τον Εμπαπέ να σκοράρει δις (σ.σ. έφτασε τα 58 γκολ και θέλει ακόμα ένα για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2013 με 59 γκολ μέσα σε μία χρόνια) και τον Λούνιν σε «νεκρό» χρόνο να σώζει την ομάδα του από κάζο με σπουδαία επέμβαση διατηρώντας το 3-2 που ήταν και το τελικό σκορ.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Χιμένεθ, Χάουσεν, Καρέρας, Φραν Γκαρθία, Θεμπάγιος, Μασταντουόνο (66΄Ροντρίγκο), Γκιουλέρ (78΄Τσουαμενί), Γκονζάλο Γκαρθία, Έντρικ (77΄Μπέλιγχαμ), Μπαπέ.

Οι «βόμβες» στο Copa del Rey, με τους αποκλεισμούς ομάδων της LaLiga από υποδεέστερους αντιπάλους, συνεχίστηκαν και στη δεύτερη μέρα της φάσης των «32» της διοργάνωσης.

Την αρχή έκανε χθες (16/12) η Μαγιόρκα, η οποία αποκλείστηκε από τη Λα Κορούνια (LaLiga 2) και σήμερα πήραν τη… σκυτάλη οι Λεβάντε, Θέλτα και Βιγιαρεάλ. Η ουραγός της κορυφαίας κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος, Λεβάντε, αποκλείστηκε από την Λεονέσα (LaLiga 2) μετά την ήττα της με 1-0, η Θέλτα έμεινε εκτός στη διαδικασία των πέναλτι (3-0) από την Αλμπαθέτε (LaLiga 2), με τους γηπεδούχους ν’ ανοίγουν το σκορ με τον πρώην επιθετικού του Πανσερραϊκού και παίκτη του Ολυμπιακού (αγωνίζεται ως δανεικός στους γηπεδούχους), Χεφτέ Μπετανκόρ.

Η τρίτη της βαθμολογίας της LaLiga, Βιγιαρεάλ, ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της πρωτοπόρου της LaLiga 2, Σανταντέρ και αποκλείστηκε.

Εκτός έμεινε και η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, η οποία ηττήθηκε με 1-0 από την Αλαβές.

Τα αποτελέσματα για την φάση των «32» του Copa del Rey

Λα Κορούνια-Μαγιόρκα 1-0

Εϊμπαρ-Ελτσε 0-1

Ελντένσε-Σοσιεδάδ 1-2

Σπόρτινγκ Χιχόν-Βαλένθια 0-2

Ντεπορτίβο Γουαδαλαχάρα-Μπαρτσελόνα 0-2

Κουλτουράλ Λεονέσα-Λεβάντε 1-0

Αλμπαθέτε-Θέλτα 3-0 πέν. (κ.αγ. & παρ. 2-2)

Ατλέτικο Μπαλεάρες-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Ουέσκα-Οσασούνα 2-4 παρ. (κ.αγ. 1-1)

Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 2-1

Αλαβές-Σεβίλλη 1-0

Ταλαβέρα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Μπούργος-Χετάφε 18/12

Ουρένσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 18/12

Μούρθια-Μπέτις 18/12

Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο 06/01