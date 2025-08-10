Αθλητικά

Τάσος Νικόπουλος: Νεκρός σε τροχαίο στην Καβάλα ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

Kατέληξε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο
(ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής (10.08.2025), ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος, μετά από τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου της Καβάλας.

Το δυστύχημα συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Η 59χρονη οδηγός του ενός οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος, κατέληξε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Ο Τάσος Νικόπουλος είχε σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας από τα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, ενώ αργότερα έγινε αναγνωρίσιμος για τη παρουσία στον Ορφέα και φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.

Αθλητικά
