Τασούλας για το νέο χρυσό μετάλλιο του Πετρούνια: «Μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή των κρίκων, Λευτέρη Πετρούνια, για τη νέα σπουδαία διεθνή του διάκριση, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, σε ηλικία 35 ετών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με υψηλή βαθμολογία και απαιτητικό πρόγραμμα, προσθέτοντας ακόμη μία κορυφή στο ήδη πλούσιο αγωνιστικό του παλμαρέ. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας σχολίασε την επιτυχία του Έλληνα Ολυμπιονίκη, λέγοντας: “Συγχαίρω τον κορυφαίο αθλητή μας Λευτέρη Πετρούνια για μια ακόμη χρυσή επιτυχία του, που μας εμπνέει και μας κάνει υπερήφανους”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάλογο αποθεωτικό σχόλιο για τον “άρχοντα των κρίκων” έγινε και από την πλευρά του πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη:

“Για μια ακόμη φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας, με την εντυπωσιακή εμφάνισή του στο Κάιρο, έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες. Κατακτώντας την πρώτη θέση με μια εμφάνιση υψηλών προδιαγραφών, απέδειξε ότι δικαίως βρίσκεται σταθερά στην ελίτ των αθλητών. Η ακρίβεια, η σταθερότητα και το πείσμα του τον οδηγούν για άλλη μια φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία είναι αποτέλεσμα ακατάβλητης εργατικότητας.

Χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του πρωταθλητή μας, η ελληνική σημαία υψώθηκε ξανά στην κορυφή, αναδεικνύοντάς τον ως πρότυπο για τη νέα γενιά και υπόδειγμα αθλητικού ήθους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, τον συγχαίρω θερμά, καθώς και τον προπονητή του και όλα τα μέλη της εθνικής αποστολής, και για αυτήν τη σπουδαία διάκριση.

Σε ευχαριστούμε Λευτέρη”.