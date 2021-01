«Τελειώνει» ο Παπασταθόπουλος από την Άρσεναλ! Ποιες δύο ομάδες «πιέζουν» για την απόκτησή του

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την Άρσεναλ, με δύο ομάδες να έχουν ήδη κινηθεί επίσημα για την απόκτησή του.

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας βρέθηκε φέτος εκτός ομάδας από τον Αρτέτα στους “κανονιέρηδες”, αλλά συνεχίζει να έχει… πέραση στο εξωτερικό, με την Τζένοα και τη Φενέρμπαχτσε να “πιέζουν” για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με γνωστό ρεπόρτερ του SkySports λοιπόν, ο Παπασταθόπουλος θα αποφασίσει σύντομα τον επόμενο προορισμό του, με τις δύο ομάδες να περιμένουν την επιλογή του.

