Τελικός Europa League: Παππούς με μαγκούρα επιτέθηκε σε οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Μπιλμπάο

Το γήπεδο “Σαν Μαμές” θα φιλοξενήσει απόψε (21/5/2025, 22:00, Live από το Newsit.gr) το μεγάλο τελικό του Europa League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Τότεναμ, αλλά η παρουσία των Άγγλων οπαδών στη χώρα των Βάσκων “εξόργισε” έναν παππού στο Μπιλμπάο.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Τότεναμ δημιούργησαν… χάος στους δρόμους του Μπιλμπάο και δεν απέφυγαν και τα μεταξύ τους επεισόδια πριν την έναρξη του τελικού του Europa League, ενώ κατάφεραν να… ξεσηκώσουν και έναν Βάσκο παππού.

Σε ένα video που έχει γίνει viral στα social media, ένας ηλικιωμένος κύριος με μαγκούρα φαίνεται να προσπαθεί να διώξει μία μερίδα οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που προσπαθούσαν να βάλουν σημαίες της ομάδας τους στο μπαλκόνι του σπιτιού του.

Old Man in Bilbao furious at MANCHESTER UNITED fans for climbing and hanging flags pic.twitter.com/n1SjMh7QN0