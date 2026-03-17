Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Η ΕΠΟ έβαλε διορία στον ΟΦΗ για την εξάντληση των εισιτηρίων που του αναλογούν

Ο ΟΦΗ έχει στη διάθεσή του πάνω από 20 μέρες ώστε να διαθέσει τα εισιτήριά του, για τον “μεγάλο” αγώνα με τον ΠΑΟΚ
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας (ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Περιθώριο μέχρι την 14η Απριλίου έχει ο ΟΦΗ, προκειμένου να διαθέσει τα εισιτήρια που του αναλογούν, για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Η ΕΠΟ θέλει να έχει ένα κατάμεστο Πανθεσσαλικό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κάτι που σημαίνει πως δεν πρέπει να υπάρχουν αδιάθετα εισιτήρια.

Εκείνο που διαμηνύθηκε στην πλευρά του ΟΦΗ ήταν ότι αν δεν εξαντλήσουν μέχρι τις 10 Απριλίου τα περίπου 6.500 εισιτήρια που τους αντιστοιχούν στις θύρες του πέταλου του Πανθεσσαλικού, τότε θα μετακινηθεί η νεκρή ζώνη και να δοθούν στον ΠΑΟΚ επιπλέον 1.400 εισιτήρια.

Επισημαίνεται ότι μόνο στην περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν εξαντλήσει τα εισιτήρια του πετάλου θα δοθούν επιπλέον “μαγικά χαρτάκια” στον ΠΑΟΚ και θα αναδιαμορφωθεί ως εκ τούτου το πλάνο των κερκίδων.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
85
64
44
41
