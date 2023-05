Μετά τους Κούρτιτς και Ολιβέιρα, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και ο Τόμας Κεντζιόρα, του οποίου ο δανεισμός ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και δεν θα γίνει προσπάθεια παραμονής του.

Δεν έχουν τέλος οι αποχωρήσεις από τον ΠΑΟΚ. Μετά τους Κούρτιτς και Ολιβέιρα, παρελθόν αποτελεί και ο Τόμας Κεντζιόρα.

Ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και δεν υπάρχει επιθυμία για επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

“Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως ο δανεισμός του Τόμας Κετζιόρα ολοκληρώνεται στις 30.06. Τόμας σ’ ευχαριστούμε για την συμμετοχή σου στην προσπάθεια της ομάδας μας από τον Γενάρη και μετά και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου”!

