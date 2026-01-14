Τέλος και επίσημα ο Κόουλμαν από τον Αστέρα Τρίπολης, επιστρέφει ο Ράσταβατς

Παρελθόν από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης αποτελεί και επίσημα ο Κρις Κόουλμαν. Ο Ουαλός προπονητής είχε συνάντηση με τη διοίκηση και αποφασίστηκε να χωρίσουν οι δρόμοι τους, με τον Μίλαν Ράσταβατς -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ- να αναλαμβάνει για τρίτη φορά τους Αρκάδες.

“Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Chris Coleman και τους συνεργάτες του, κ. Γιώργο Κορακάκη και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Κατόπιν συνάντησης που είχε ο κ. Coleman με τη διοίκηση του ASTERAS AKTOR ο προπονητής αποφάσισε να μην συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε τον κ. Coleman και τους συνεργάτες του για την παρουσία και την προσφορά τους στην ομάδα μας και τούς ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα” αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι Αρκάδες.