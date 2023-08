Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ, με τους Πειραιώτες να αποχαιρετούν τον Μολδαβό μπακ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σπαρτάκ Μόσχας.

Ύστερα από 2,5 χρόνια στον Πειραιά, ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, με τον Μολδαβό αριστερό μπακ να συνεχίζει την καριέρα του στη Ρωσία.

Ολυμπιακός και Σπαρτάκ έδωσαν τα χέρια στα 6 εκατ. ευρώ και ο Ρέαμπτσιουκ μετακομίζει στη Μόσχα, με συμβόλαιο που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός φρόντισε να αποχαιρετήσει και επίσημα τον Μολδαβό ποδοσφαιριστή.

Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything Oleg Reabciuk! 🔴⚪️🙏🏻#Olympiacos #ThankYou #OlegReabciuk pic.twitter.com/cBIR46x9Ij