Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Τέλος ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον ΠΑΟΚ, πλησιάζει στον Άρη

Κοινή συναινέσει η λύση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο
Τέλος ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον ΠΑΟΚ, πλησιάζει στον Άρη

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αποτελεί κι επίσημα παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, μετά από ένα χρόνο στην Πυλαία, αλλά είναι πιθανό να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο και ο μικρός αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Άρη για να συνεχίσει την καριέρα του στους “κίτρινους”.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Αντετοκούνμπο: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo