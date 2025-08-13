Τέλος ο Άλεξ Αντετοκούνμπο από τον ΠΑΟΚ, πλησιάζει στον Άρη

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αποτελεί κι επίσημα παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, μετά από ένα χρόνο στην Πυλαία, αλλά είναι πιθανό να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Άλεξ Αντετοκούνμπο και ο μικρός αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Άρη για να συνεχίσει την καριέρα του στους “κίτρινους”.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Αντετοκούνμπο: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».